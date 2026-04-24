Far West a Somma Vesuviana, 32enne centrato alla schiena da proiettili

Momenti di tensione nella notte a Somma Vesuviana, dove un uomo di 32 anni, Domenico Palmese, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla spalla. L’episodio si sarebbe verificato a Somma Vesuviana, ma sulla dinamica restano ancora molti punti da chiarire.

A far emergere il caso è stato lo stesso ferito, che si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli. Qui i medici hanno accertato la presenza di una ferita compatibile con un colpo di pistola. Nonostante lo shock, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Subito dopo il ricovero sono scattati gli accertamenti da parte della Polizia di Stato. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza del 32enne, che ha indicato via Mercato Vecchio come luogo dell’accaduto. L’uomo ha riferito di essere stato colpito senza riuscire a vedere il responsabile dell’azione.

Una ricostruzione che lascia ancora diversi interrogativi. Gli investigatori stanno analizzando la versione fornita, cercando elementi di riscontro sul territorio. L’area segnalata è stata oggetto di verifiche, mentre si punta a individuare eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza o persone che possano aver assistito alla scena.

Il fatto che il ferito abbia precedenti viene considerato un dettaglio rilevante nell’ambito delle indagini. Non si esclude che l’episodio possa essere collegato a contesti già noti alle forze dell’ordine, ma al momento non emergono certezze.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli approfondimenti. L’obiettivo è chiarire con esattezza cosa sia accaduto e risalire all’autore o agli autori della sparatoria.