venerdì, Aprile 24, 2026
19.7 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
1931

Far West a Somma Vesuviana, 32enne centrato alla schiena da proiettili

Redazione1
di Redazione1

Momenti di tensione nella notte a Somma Vesuviana, dove un uomo di 32 anni, Domenico Palmese, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla spalla. L’episodio si sarebbe verificato a Somma Vesuviana, ma sulla dinamica restano ancora molti punti da chiarire.

A far emergere il caso è stato lo stesso ferito, che si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli. Qui i medici hanno accertato la presenza di una ferita compatibile con un colpo di pistola. Nonostante lo shock, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Subito dopo il ricovero sono scattati gli accertamenti da parte della Polizia di Stato. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza del 32enne, che ha indicato via Mercato Vecchio come luogo dell’accaduto. L’uomo ha riferito di essere stato colpito senza riuscire a vedere il responsabile dell’azione.

Una ricostruzione che lascia ancora diversi interrogativi. Gli investigatori stanno analizzando la versione fornita, cercando elementi di riscontro sul territorio. L’area segnalata è stata oggetto di verifiche, mentre si punta a individuare eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza o persone che possano aver assistito alla scena.

Il fatto che il ferito abbia precedenti viene considerato un dettaglio rilevante nell’ambito delle indagini. Non si esclude che l’episodio possa essere collegato a contesti già noti alle forze dell’ordine, ma al momento non emergono certezze.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli approfondimenti. L’obiettivo è chiarire con esattezza cosa sia accaduto e risalire all’autore o agli autori della sparatoria.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Mariglianella, riqualificazione di Via Napoli: lavori per la piazzetta davanti alle case IACP

0
Sono in corso i lavori di riqualificazione della piazzetta...
Politica

Elezioni, a Ottaviano è sfida sull’esperienza: grande frammentazione tra civiche e coalizioni

0
A poche ore dalla presentazione ufficiale delle liste, il...
Comunicati Stampa

Ermal Meta vince il Premio Elsa Morante Musica 2026 con “Stella Stellina”

0
Riceviamo e pubblichiamo:  “𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚”, 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐢𝐥...
Attualità

Investimenti e lavoro, Romano rilancia: “Zes certezza per il Sud”

0
Le Zone Economiche Speciali come architrave dello sviluppo del...
Cronaca

Crolla palazzina nel centro storico, si scava tra le macerie per eventuali vittime

0
  Una palazzina è crollata nella notte nel centro di...

Argomenti

Comunicati Stampa

Mariglianella, riqualificazione di Via Napoli: lavori per la piazzetta davanti alle case IACP

0
Sono in corso i lavori di riqualificazione della piazzetta...
Politica

Elezioni, a Ottaviano è sfida sull’esperienza: grande frammentazione tra civiche e coalizioni

0
A poche ore dalla presentazione ufficiale delle liste, il...
Comunicati Stampa

Ermal Meta vince il Premio Elsa Morante Musica 2026 con “Stella Stellina”

0
Riceviamo e pubblichiamo:  “𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚”, 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐢𝐥...
Attualità

Investimenti e lavoro, Romano rilancia: “Zes certezza per il Sud”

0
Le Zone Economiche Speciali come architrave dello sviluppo del...
Cronaca

Crolla palazzina nel centro storico, si scava tra le macerie per eventuali vittime

0
  Una palazzina è crollata nella notte nel centro di...
Attualità

Il nuovo modello RIVE contro la violenza sulle donne: sinergia tra servizi, università e innovazione

0
Dai dati all’azione, dalla frammentazione alla rete. È questa...
Cronaca

Portici, incendio in casa: anziana muore tra le fiamme

0
Un incendio improvviso e devastante ha causato la morte...
Cronaca

Casalnuovo e Volla, interdittive antimafia a ditte di pulizia, edilizia e commercio ortofrutticolo

0
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alle infiltrazioni della...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Elezioni, a Ottaviano è sfida sull’esperienza: grande frammentazione tra civiche e coalizioni
Articolo successivo
Mariglianella, riqualificazione di Via Napoli: lavori per la piazzetta davanti alle case IACP
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996