Hashish nascosto nel quadro elettrico, il trucco dei pusher di Acerra: blitz con arresto

cerra: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di Acerra, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vincenzo Gioberti ad Acerra, hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dal retro di un quadro elettrico, l’ha ceduta in cambio di una banconota ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.
I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 130 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.
Inoltre, nel retro del quadro elettrico, gli agenti hanno rinvenuto 10 bustine di hashish del peso complessivo di circa 21 grammi e 2 bustine di marijuana del peso di 3 grammi.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.