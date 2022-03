Antimafia, Cantone: “Qui i boss non sono affatto cambiati. Ed hanno consenso”

Insieme con il comandante della polizia municipale Luigi Maiello, Salvatore Cantone, piccolo imprenditore degli impianti elettrici, è da anni uno dei rarissimi punti di riferimento dell’antimafia in tutto il territorio a oriente della provincia di Napoli. Cantone, con l‘aiuto di Tano Grasso, fondò nel 2008 l’associazione antiracket “Pomigliano per la legalità Domenico Noviello”, che finora ha portato alla sbarra e fatto condannare diversi esponenti della camorra del pizzo e dell’usura. E’ una storia particolare quella del presidente antiracket. Lui è un cognato di uno dei fratelli Foria, uno di quei legami di parentela che nella provincia napoletana pesano moltissimo, anche troppo. Ciò però non gli ha impedito di fare la scelta coraggiosa di intraprendere un percorso del tutto personale e autonomo, anche religioso. Un percorso che gli è costato in termini di rapporti familiari e che lo ha trasformato in un’ancora di salvezza per tante persone vessate dalla criminalità organizzata.

Cantone, innanzitutto le chiedo se ci sia o meno la camorra a Pomigliano, visto che anche da queste parti c’è chi ne ha negato l’esistenza…

“A Pomigliano la camorra c’è e c’è in tutte le sue sfaccettature. C’è la camorra tradizionale delle estorsioni, dello smercio di droga, dell’usura, c’è quella della collusione tra imprenditoria e pubblica amministrazione. C’è di tutto: riciclaggio, reinvestimenti. Perché quando c’è collusione con il settore pubblico allora è possibile il riciclaggio. Faccio un appello ai cittadini e allo Stato. Se un’impresa ha un’interdittiva antimafia nei lavori pubblici questa non può e non deve avere nessun permesso a costruire. Perché se per lo Stato quella determinata azienda viene esclusa dagli appalti pubblici perché ritenuta collusa con la camorra allora questa stessa azienda non deve proprio operare nemmeno in modo privato, in quanto pur sempre un’azienda della camorra resta. Per me quindi imprese del genere devono essere bandite dal territorio. Inoltre, ma questa non è cosa secondaria, i pubblici funzionari che sono chiamati a concedere permessi e autorizzazioni sono obbligati a informarsi molto bene sul conto delle imprese, in modo approfondito. E se c’è un’interdittiva del prefetto o della magistratura non devono rilasciare nulla”

E quando dicono che i clan storici sono decaduti, che praticamente non esistono più ?

“Se uno è camorrista resta camorrista. Molto difficilmente ho visto mafiosi cambiare del tutto dopo essere rimasti fulminati sulla via di Damasco. Il camorrista ha un modo di parlare alla gente tutto particolare. Sa incutere timore. Sa come comportarsi per fare paura. E quando continuano a incutere timore significa che non sono affatto cambiati. Io con loro non mi vado a prendere nemmeno un bicchiere d’acqua. Ma dalle nostre parti quando vedono un boss al bar fanno a gara a offrirgli il caffè. Per non parlare dei professionisti o di certi avvocati. Loro sanno che il boss ha i soldi, tanti soldi. E che paga in contanti e al nero. Per qui sono prima loro, certi professionisti e certi avvocati, ad avvicinarsi al capoclan.”

Il quadro di Casalnuovo e Acerra è diverso da quello di Pomigliano ?

“No, per niente. A Casalnuovo c’è una forte influenza dei clan provenienti dai confinanti comuni di Volla e di Afragola mentre ad Acerra c’è anche un’ingerenza dei clan di Caivano. Pomigliano invece presenta marcate caratteristiche proprie, autoctone”

Lei negli ultimi anni ha insistito molto sull’usura. Ha lanciato un allarme su questo…

“E’ il vero allarme del momento. Soprattutto a Pomigliano. Per la grande maggioranza anche l’usura viene gestita dalla camorra. C’è però un trenta per cento del fenomeno che è gestito dai cosiddetti colletti bianchi. E’ una tenaglia che stringe nella sua morsa le imprese, i cittadini, i commercianti. Per cui faccio un altro appello: rivolgetevi a noi e alle forze dell’ordine”

L’usura è una forma di estorsione..

“Certo. A Pomigliano ci sono alcuni colletti bianchi che fanno proprio questo: prestano danaro a usura mantenendo rapporti personali con i clan. In questo modo riescono a incutere timore e ottengono sempre tutti i soldi che esigono. Quando una persona è sotto usura è un soggetto debole”

E invece l’estorsione vera e propria quali settori caratterizza ?

“Il mondo delle aziende, non tanto quello del commercio. In ogni caso alligna laddove si sa che ci sia una certa fatturazione di danaro. Ma il problema più grande è che le vittime hanno paura di denunciare. Però l’unico modo di venirne fuori è quello di denunciare. Intanto sto notando una cosa molto brutta: chi non vuole denunciare lo fa per una forma di convenienza personale. Io comunque lo ripeterò sempre: quando si denuncia la vittima non resta sola, c’è l’associazione, ci sono le forze dell’ordine, c’è la magistratura”