Riapriamo i sipari, al Teatro Italia di Acerra artisti uniti per la chiamata del Rotary

ACERRA – La città di Acerra riapre al teatro con un evento speciale. In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Rotary Club Acerra-Casalnuovo “A. Montano” ha organizzato presso il Teatro Italia di Acerra, col patrocinio dei Comuni di Acerra e Casalnuovo, una serata speciale. “Riapriamo i sipari” si terrà domenica 27 marzo a partire dalle 18 al teatro acerrano con ingresso gratuito.

Sul palco di via Castaldi tanti artisti locali per un momento di esibizione e di discussione al termine di due difficili anni per il settore dello spettacolo. L’evento vedrà infatti la partecipazione di Magic Vision, Teatro Italia Acerra, Il Teatro di Ottavio, Centro Internazionale Danza, Non Solo Sipario – Produzioni Teatrali Il Faro, Teatro Macco APS, Opus Cafè, Nuove Consonanze Onlus, Associazione MARIO MONTI, The DREAM Continues, Associazione Culturale Albatros, La fiaba di Fió, Officina Liberi Geniattori, Salotto Teatrale Troisi – Akery TV, i Folli Attori ed altre organizzazioni e associazioni che si aggiungeranno.

Nel corso della serata sarà possibile acquistare i prodotti di Nativ Azienda Vinicola e Carofaro Pasticceria, contribuendo alla raccolta fondi per la Rotary Foundation.

Gli organizzatori hanno creato un momento di solidarietà e cultura in un momento spartiacque per la collettività: “Vogliamo celebrare così, con la partecipazione di tutti, l’arte del palcoscenico che unisce i popoli e, al contempo, rafforza l’identità.”