Allarme bomba a Pompei, evacuato il liceo “E. Pascal”

Questa mattina, intorno alle 11, è arrivata una telefonata anonima che ha immediatamente fatto scattare l’allarme bomba al liceo “E. Pascal” di Pompei

Il tutto è avvenuto questa mattina quando una collaboratrice scolastica dell’istituto ha ricevuto una telefonata in cui veniva segnalata la presenza di un ordigno nello stabile.

La collaboratrice ha subito comunicato la situazione alla dirigente scolastica che ha allertato le forze dell’ordine e nel giro di pochi minuti sono sopraggiunti gli artificieri, le unità cinofile dei Carabinieri, i militari della Stazione di Pompei, la Polizia Municipale e la Polizia di Stato.

Poco dopo, in via precauzionale, è stata disposta l’evacuazione dell’intero istituto e poco più di 500 persone, tra studenti, personale amministrativo e docenti, sono state scortate fuori dalla scuola e accompagnate in un luogo sicuro, il parcheggio di un supermercato vicino.

Tutte le operazioni di sicurezza, di evacuazione e di gestione della viabilità nella zona sono state condotte dagli agenti della Polizia Municipale, con a capo il comandante Gaetano Petrocelli.

Il rientro a casa autonomo è stato consentito per gli studenti maggiorenni, mentre per i minorenni è stato necessario l’arrivo sul posto dei genitori.

Le operazioni di verifica dell’istituto sono durate oltre tre ore dove gli artificieri, in squadra con i cani addestrati alla ricerca di esplosivi, hanno setacciato l’intero edificio effettuando un’ispezione molto accurata, aula per aula.

Per fortuna, alla fine delle verifiche, non è stato rinvenuto nessun ordigno e quindi l’allarme si è rivelato falso, presumibilmente frutto di uno scherzo di poco gusto.

C’è però un dettaglio che allerta le autorità: questa non è stata l’unica segnalazione. Infatti, durante la mattina, anche altri istituti della provincia napoletana hanno ricevuto la famosa telefonata che ha fatto partire l’allarme bomba. Questo fa quindi pensare ad una possibile operazione coordinata, il che rende la situazione nettamente più complessa.

In ogni caso, su questo episodio (e su gli altri analoghi della giornata) sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire al responsabile o ai responsabili delle telefonate anonime. La priorità è trovare l’autore della bravata che ha solo generato panico e preoccupazione nello staff scolastico e negli studenti.

Subito dopo la fine dell’ispezione degli artificieri il Consiglio di Istituto del Liceo Statale “Ernesto Pascal” ha inviato un comunicato all’ANSA per “rassicurare l’intera comunità scolastica in merito al fatto che la segnalazione relativa alla presunta presenza di un ordigno si è rivelata completamente infondata, a seguito delle verifiche effettuate dalle Autorità competenti”.

Il Consiglio di Istituto esprime “tuttavia, la propria ferma indignazione per la diffusione, anche attraverso canali non ufficiali, di immagini e informazioni relative a un presunto incendio, risultate non corrispondenti alla realtà dei fatti e suscettibili di generare ingiustificato allarme nella comunità scolastica. Si esprime un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine e al personale scolastico per la professionalità e la tempestività dimostrate nell’intervento, che ha consentito di gestire la situazione con efficacia e in piena sicurezza”.

In conclusione, il Consiglio “invita a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali dell’Istituto, al fine di evitare la diffusione di notizie non verificate”.