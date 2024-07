Acerra, chiesto report su procedimenti penali su dipendenti comunali e commissione su Pellini

ACERRA – I consiglieri comunali di Coalizione Civica X Acerra hanno chiesto l’immediata convocazione della Commissione Ambiente con l’audizione del competente assessore per conoscere ed acquisire la documentazione relativa ai campionamenti realizzati, su incarico del Comune di Acerra, nel sottosuolo del terreno ubicato in località Lenza Schiavone. Sarà anche l’occasione per comprendere se vi sono aggiornamenti circa la quantizzazione del danno ambientale in sede civile, che il Ministero dell’Ambiente ha finalmente riattivato dopo anni di ritardi.

E’ stato formalizzato, intanto, l’accesso agli atti per conoscere il numero dei procedimenti penali relativi al personale dipendente, lo stato dei procedimenti e le attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale, anche in materia disciplinare. Allo stato la richiesta non risulta ancora riscontrata.

Intanto nel prossimo Consiglio comunale, che si celebrerà venerdì, sono iscritti altri 3 debiti fuori bilancio: è evidente che l’azione di Coalizione Civica X Acerra, che ha imposto i riconoscimenti formali previsti per legge in Consiglio comunale con automatico invio alla Corte dei Conti, sta facendo emergere gravi responsabilità di gestione i cui costi si scaricano sui cittadini e sul bilancio comunale.