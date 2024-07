Scampia, terza vittima del crollo alla Vela Celeste: è la madre di Roberto Abbruzzo

Crollo Vela Celeste di Scampia. Sale a tre il numero dei morti. Poche ore fa è deceduta in ospedale Patrizia Della Ragione, madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo. Si aggrava, dunque, il bilancio delle vittime del disastro avvenuto due notti fa dopo il cedimento di uno dei ballatoi di collegamento dell’edificio.

Terza vittima per il crollo di Scampia: nell’ospedale Cardarelli di Napoli è deceduta Patrizia Della Ragione, 53 anni. Era stata ricoverata per un politrauma, aveva riportato anche la frattura della milza e del bacino.

La terza vittima.

Patrizia Della Ragione era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni. L’altra vittima, Margherita Della Ragione, 35 anni, era la nipote di Patrizia Della Ragione deceduta oggi. Giuseppe e Luisa Abbruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia Della Ragione, sono ricoverati nell’Ospedale del Mare, Giuseppe in gravi condizioni. La donna deceduta era la nonna di quattro delle sette bambine ricoverate nell’ospedale pediatrico Santobono.

Il bollettino del Cardarelli.

Secondo quanto riferisce il bollettino ufficiale dell’ospedale Cardarelli “alle ore 13.00 circa i sanitari del reparto di rianimazione hanno constatato il decesso della paziente” Patrizia Della Ragione, “ricoverata a seguito del crollo di Scampia. Le condizioni della donna erano apparse da subito disperate, tanto da essere immediatamente accolta nel reparto di rianimazione del padiglione di Emergenza dell’ospedale. Attualmente lo stesso reparto accoglie una seconda donna giunta in ospedale a seguito del crollo che, pur presentando un quadro estremamente grave, si trova in una condizione stabile. Presso l’Ospedale Cardarelli, inoltre, è ricoverata nel Trauma Center una paziente le cui condizioni sono soddisfacenti e il quadro clinico è in miglioramento rispetto alle 24 ore precedenti.

Fonte notizia: ANSA.IT.