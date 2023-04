A Sant’Anastasia la presentazione del libro “Il Giro racconta” di Gian Paolo Porreca

Alle 10, 30 di martedì 18 aprile, nell’aula consiliare di Palazzo Siano, il libro sulla meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 116 arrivi in Campania edito da LeVarie. Con l’autore interverranno Gianfranco Coppola (caporedattore Rai Napoli) e l’editore Marco Lobasso.

Sant’Anastasia sarà protagonista della sesta tappa del Giro d’Italia: la «corsa rosa» attraverserà le strade del centro cittadino giovedì 11 maggio e, grazie alla convenzione con la Città Metropolitana di Napoli che il sindaco Carmine Esposito ha siglato a marzo scorso, l’evento sportivo di prestigio internazionale diviene anche occasione di promozione del territorio, di iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche. Numerose le iniziative e gli eventi in cartellone di qui a maggio ma, intanto, Sant’Anastasia ospiterà, alle 10, 30 di martedì 18 aprile, nell’aula consiliare di Palazzo Siano, la presentazione del libro «Il Giro racconta», la meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 116 arrivi in Campania. Alla sua seconda edizione ed edito da LeVarie, con la novità di uno speciale dedicato alle quattro tappe campane del Giro d’Italia 2023, l’opera di Gian Paolo Porreca ha ottenuto, lo scorso anno, il premio «Luigi Necco» come libro sportivo dell’anno in Campania. Il lavoro di Porreca, medico, docente di chirurgia cardiovascolare e scrittore, conduce con leggerezza attraverso la lunga storia del Giro d’Italia, rammenta indimenticabili imprese e anticipa curiosità della Corsa Rosa che sta per compiersi. Alla presentazione di Sant’Anastasia, con il sindaco Carmine Esposito e l’assessore Veria Giordano (Cultura e Turismo), saranno presenti l’autore, il capo redattore di Rai Napoli, presidente nazionale dell’USSI (unione stampa sportiva italiana) Gianfranco Coppola (suo è, nel libro, l’appassionato racconto “In bici con Fausto Coppi e Alfonso Gatto, andando incontro alla vita…” e Marco Lobasso, saggista ed editore.