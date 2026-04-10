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Nocerino candidato sindaco a Somma Vesuviana. Giovedì nuovo incontro pubblico

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Un nuovo momento di confronto diretto con i cittadini. È quello promosso da Giuseppe Nocerino, candidato sindaco a Somma Vesuviana, che invita la comunità a partecipare all’incontro pubblico in programma giovedì 16 aprile alle ore 20:00 presso il Pluma, via Santa Maria della Grazie a Castello.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di dialogo aperto, libero e partecipato, nel segno di un confronto concreto sui temi che riguardano il presente e il futuro della città. Al centro dell’iniziativa, le proposte per il rilancio amministrativo e il percorso di risanamento necessario dopo le criticità degli ultimi anni.

«Abbiamo idee chiare e competenze per affrontare le sfide che attendono Somma Vesuviana – è il messaggio del candidato – ma soprattutto vogliamo condividere con i cittadini le ragioni del nostro impegno e costruire insieme una prospettiva di rinascita».

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, associazioni, giovani e realtà del territorio.

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