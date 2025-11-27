Volla, manifestazione per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne al De Sica/San Giovanni Bosco

Nell’auditorium dell’IC De Sica / San Giovanni Bosco si è tenuta una manifestazione per ricordare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Organizzata dalla docente, nonché Consigliera Comunale, Prof.ssa Mauriello Simona, e dalle associazioni “Posto Occupato” di Maria Andaloro e “Officina delle Idee” di Rosa Praticò, l’evento ha visto la partecipazione del Sindaco, dell’assessore Ascione, dei dirigenti delle scuole del territorio e di una folta rappresentanza dei docenti e dei loro alunni.

Ad arricchire la manifestazione sono stati gli interventi di esperti psicologi e psicoterapeuti del territorio e oltre, che hanno insistito sui concetti di violenza di genere, sulla necessità di porre attenzione ai segnali iniziali, alle relazioni tossiche e violente, alla sintomatologia post traumatica, alle denunce. Emozionanti le performance degli studenti che hanno recitato testi e hanno eseguito canti e balli tematici e hanno proiettato un corto ideato, girato e interpretato da loro stessi.

A chiudere la manifestazione Peppe Romano, attore del territorio, che ha recitato una sua poesia “Tutto ciò che ti appassisce” e una esibizione dei due musicisti Giovanni Busiello e Rocco Di Maiolo (Tromba e Sassofono), che hanno accompagnato la coppia di ballerini Cristina e Christian.