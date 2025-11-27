I Giovani Democratici di Somma Vesuviana tracciano la rotta per il futuro politico della città

Riceviamo dai Giovani Democratici di Somma Vesuviana e pubblichiamo

Con l’elezione di 10 consiglieri regionali il Partito Democratico si candida a tutti gli effetti ad essere protagonista, ancora una volta, della azione politica regionale. Il dato elettorale di Somma Vesuviana premia il campo largo ed i Giovani Democratici che hanno contribuito alla elezione di Giorgio Zinno e di Francesca Amirante.

Insieme ai due neoeletti consiglieri regionali, con i quali si è instaurato un rapporto di reciproco rispetto istituzionale, si dovrà ripartire per:

creare un programma condiviso per le prossime elezioni comunali;

avviare un confronto con le forze politiche del campo largo che abbia come

obbiettivo quello di creare una coalizione che guardi al rinnovamento della

classe politica locale;

coinvolgere i giovani sempre più distanti e delusi dalla politica, ovviando il più

possibile al dato dell’astensionismo che resta vincitore ad ogni tornata

elettorale.

Noi Giovani Democratici ci faremo portatori di una voce politica diversa, vicina alle persone e vera. Questo comunicato non nasce con la volontà di fossilizzarsi sui risultati del presente, dei quali siamo orgogliosi, ma per rilanciare l’interesse della cosa pubblica dimenticata ormai da troppo tempo. Somma Vesuviana alle prossime elezioni avrà la possibilità di scrivere una pagina di storia nuova, con volti nuovi e idee concrete, è il momento di iniziare a prendere carta e penna: noi ci siamo.

I Giovani Democratici di Somma Vesuviana