Pomigliano D’Arco, incontro con la giornalista di Report Rosamaria Aquino

Riceviamo e pubblichiamo

Per i 5 anni di “CITTÀ’ APERTA”, insieme a La Scala dei Sogni, ci sarà un incontro che non lascia indifferenti.. Protagonista sarà Rosamaria Aquino, giornalista di Report e autrice del libro “Il naufragio di Cutro. 94 migranti morti”. Un racconto intenso, lucido e necessario.

Rosamaria Aquino ripercorre la notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, quando una barca partita dalla Turchia si è schiantata contro una secca a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Novantaquattro vite spezzate — un terzo bambini — in una tragedia che ha sconvolto l’Italia e il mondo. Attraverso le voci dei superstiti, dei pescatori, dei soccorritori e dei cittadini testimoni, l’autrice ricostruisce non solo l’orrore di quella notte, ma anche il silenzio, le omissioni e le scelte istituzionali che hanno reso impossibile il salvataggio.

Un’inchiesta umana e giornalistica che chiede responsabilità, memoria e giustizia.

Introduce: Tommaso Sodano (Città’Aperta)

Dialogano con l’autrice:

Alessia Bruno (UDS)

Francesco Dandolo (Comunità di Sant’Egidio)

Alessio Malinconico (Ass. Ya Basta)

Un incontro per ricordare, comprendere e guardare avanti. Perché dietro ogni numero c’è una storia, un volto, un futuro interrotto. E raccontarli è il primo passo per non permettere che accada di nuovo.