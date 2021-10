Video hot in Comune, pagano anche i colleghi della spogliarellista: ufficio azzerato

ERCOLANO – ”Non deve essere lasciato impunito nessuno! L’ufficio cimiteriale di Ercolano è stato azzerato e tutti i dipendenti sono stati trasferiti”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto a proposito del video di Striscia la Notizia che ha smascherato una dipendente comunale che, in orario di lavoro, si mostrava in pose hot con la webcam del pc d’ufficio nel settore Servizi Cimiteriali.

“Abbiamo chiesto alla redazione di Striscia La Notizia di avere l’intero video, perché dobbiamo capire se ci sono fatti che hanno una rilevanza penale e disciplinare. Andremo fino in fondo, sia rispetto a chi è stato coinvolto, ma anche nei confronti di chi sapeva ed ha taciuto”, conclude.

Le immagini trasmesse da Striscia, tuttavia, non lasciano dubbi: le dirette in streaming, con tanto di spogliarelli, avvenivano dall’ufficio durante l’orario di lavoro e, sempre da lì, la donna diffondeva i filmati su una piattaforma on line a pagamento, a discapito del lavoro. Ne sono la prova le risposte spazientite che la signora riserva ai cittadini che hanno l’imprudenza di disturbarla al telefono mentre è impegnata nelle sue esibizioni. A chi le chiede informazioni l’improvvisata spogliarellista risponde senza nascondere un certo fastidio: ”Signora, il pomeriggio è chiuso. Chiami domani mattina. Il pomeriggio siamo chiusi! Ho delle cose da fare. Siamo chiusi al pubblico”. Stessa sorte per una cittadina che bussa alla porta e chiede lumi sulla pratica di un parente defunto negli anni Cinquanta: ”Non glielo so dire, registri così vecchi no…Non la so aiutare”.