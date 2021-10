Tir contro furgone, c’è una vittima: inferno in autostrada a Palma Campania

PALMA CAMPANIA – Incidente mortale poco dopo le 13:30, sulla A30 Caserta – Salerno, nel tratto compreso tra il bivio con l’A16 e Palma Campania in direzione Salerno. All’altezza del km 21 si sono scontrati un mezzo pesante ed un furgone.

Uno degli occupanti dei due veicoli è morto, mentre l’altro è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Si sono registrati fino 3 km di coda in direzione Salerno. Agli utenti provenienti da Roma e diretti a Salerno, si consiglia di proseguire in A1 in direzione Napoli, quindi di percorrere l’A3 Napoli-Salerno verso Salerno. Per chi proviene da Bari ed è diretto a Salerno, si consiglia di uscire ad Avellino Est ed immettersi sul raccordo Avellino-Salerno verso Salerno. Agli utenti già in viaggio sull’A30 verso Salerno, si consiglia di uscire alla stazione di Nola e di percorrere la viabilità esterna in direzione Palmanova dove riprendere l’autostrada verso Salerno.