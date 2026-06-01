Scomparsa da Pomigliano, ansia diventa tragedia: Imma trovata morta

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Poggioreale hanno rinvenuto il corpo senza vita di una giovane donna all’interno del Centro Direzionale di Napoli.

Dopo le verifiche e le successive operazioni di identificazione, è stato accertato che si tratta di Immacolata Panico, 22enne originaria di Pomigliano d’Arco. La giovane risultava scomparsa dalle 10 del mattino di di ieri, domenica 31 maggio quando i familiari avevano lanciato appelli sui social per ritrovarla. L’ultimo avvistamento sarebbe stato nei pressi della Torre Ferlaino, nell’isola B8, dove nei pressi è stato ritrovato il corpo.

Circola inoltre un audio, non ancora verificato ufficialmente, in cui la ragazza si rivolge ai propri familiari con alcune frasi che fanno ipotizzare uno stato di forte disagio personale, non si esclude il gesto estremo.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.