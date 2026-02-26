giovedì, Febbraio 26, 2026
Politica
298

Via ai lavori per lo stadio di Arzano. Silvestro: “Comunità lo riavrà grazie ai fondi del Governo”

Redazione1
di Redazione1

ARZANO –  «Sono in fase di aggiudicazione i lavori per la riqualificazione del Campo Sportivo “Sabatino De Rosa” di Arzano. Una notizia attesa da tempo che rappresenta un risultato concreto per la nostra comunità. Si tratta di un intervento importante che prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per restituire alla città uno stadio moderno, sicuro e pienamente fruibile.

Con il nostro Governo siamo riusciti a stanziare le risorse necessarie per la ristrutturazione dell’impianto, mantenendo un impegno preciso assunto con il territorio. Lo sport è presidio di legalità ed inclusione sociale. Riqualificare il “Sabatino De Rosa” significa offrire ai giovani, alle associazioni e alle famiglie uno spazio adeguato, restituendo dignità a una struttura simbolo per Arzano.

Continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi dell’iter fino all’avvio e al completamento dei lavori, affinché la città possa presto riappropriarsi del proprio campo sportivo». Lo dichiara in una nota Francesco SILVESTRO, senatore di Forza Italia

