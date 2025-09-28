Un inizio horror decide la partita: Allegri raggiunge Conte

Il Napoli esce sconfitto dal primo vero big match di campionato: al fischio finale è 2-1 contro il Milan di Allegri, perdendo il primato in solitaria e ora condiviso proprio con i rossoneri e la Roma.

Gli azzurri hanno pagato l’emergenza in difesa, che ha privato la squadra dei suoi centrali titolari; in tal senso è sembrata almeno particolare la scelta di far esordire Marianucci in una serata così delicata, anziché concedergli spazio contro un avversario sulla carta più morbido come il Pisa dello scorso lunedì: infatti, proprio da quel lato di campo sono arrivati gli errori che hanno difatti deciso la partita.

Più convincente invece la prima sulla sinistra di Gutierrez che, dopo lo sbandamento iniziale, si è mostrato molto propositivo in fase di spinta con i suoi inserimenti che lo rendono unico rispetto sia ad Olivera sia a Spinazzola. Il risultato di stasera, per quanto ovviamente possa lasciare l’amaro in bocca, non sarà con ogni probabilità decisivo per la lotta scudetto e può rappresentare un insegnamento da cui partire per migliorare la gestione delle risorse: ora che la rosa è lunga e di qualità, bisogna dosare bene le forze per cercare di ridurre al minimo gli infortuni ed evitare situazioni critiche come quelle di queste ultime due partite.