Spari nella movida di Pozzuoli, feriti padre e figlio

Sparatoria nella serata di domenica 28 settembre a Pozzuoli, dove due uomini – padre e figlio – sono rimasti feriti. L’episodio è accaduto in via Tranvai, strada che costeggia il lungomare cittadino, non lontano dall’ingresso del Tunnel Tranvai.

Le prime informazioni parlano di un 60enne e di suo figlio 31enne che sarebbero stati coinvolti in una lite non diretta a loro, ma tra una coppia. I due avrebbero tentato di riportare la calma quando sono stati raggiunti da colpi di pistola. Il padre è stato ferito all’addome, il figlio a una gamba. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Le condizioni del 60enne hanno richiesto un immediato intervento chirurgico, mentre il 31enne, rimasto cosciente, non è considerato in pericolo di vita.

Sul luogo della sparatoria sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area ed eseguito i rilievi necessari. Le indagini, coordinate dal commissariato locale, sono finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica e a individuare chi abbia premuto il grilletto. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma al momento prevale l’ipotesi di un gesto legato alla lite domestica.

L’episodio ha destato grande sconcerto tra i cittadini puteolani, colpiti dall’accaduto in una zona frequentata e centrale della città. Paura, sgomento e rabbia si mescolano nelle voci di chi abita nei pressi di via Tranvai, dove una discussione privata si è trasformata in violenza armata. Resta ora da capire se le telecamere presenti nell’area possano fornire immagini decisive per le indagini.