Un finale thriller rimanda tutto all’ultima giornata

C’è stata una vera e propria montagna russa di emozioni tra Parma e Milano, con la contemporaneità che regala una delle più belle giornate degli ultimi anni.

Al 90′ Pedro pareggia a San Siro una partita che sembrava ormai nelle mani dell’Inter e dopo poco l’arbitro Doveri assegna il rigore del potenziale +3, ma il Var lo cancella (giustamente): questo ribaltamento ha ricordato la stagione 2017/18 e il Napoli di Sarri capace di passare da -9 a -4 dalla Juventus nel giro di pochi minuti.

All’ultima tornata di questo campionato, gli uomini di Conte arrivano con un punto di vantaggio sui nerazzurri e l’atto finale vedrà in scena (verosimilmente di giovedì) Napoli-Cagliari in casa e Como-Inter. Ormai non contano più il gioco, gli schemi ma solo la lucidità nelle scelte: nei prossimi giorni occorrerà lavorare ancora sulla testa, evitando di farsi prendere dalla paura di fare l’ultimo passo contro un avversario che non ha nulla da perdere, proprio come lo era il Genoa settimana scorsa. Tutta la città e il Maradona attendono trepidamente la notte in cui si potrebbe riscrivere la storia, ma dovrà dare il suo contributo trasformandosi nella bolgia che possa condurre gli azzurri al traguardo.