Un campano si aggiudica Amici. Chi è Daniele Doria

Con una standing ovation ideale che parte da Trentola Ducenta, suo Comune di origine a due passi da Aversa, e arriva fino agli studi Mediaset, Daniele Doria è il nuovo vincitore di Amici 2025. A diciannove anni, il ballerino originario della provincia di Caserta (è nato a Sanra Maria Capua Vetere) non solo ha vinto la coppa dell’edizione, ma ha conquistato il cuore dell’Italia intera.

Il momento della proclamazione, poco dopo la mezzanotte, è stato seguito con ansia anche nella sua città natale, dove amici, parenti e sostenitori hanno tifato per lui. Doria ha vinto superando il cantante Trigno, ma entrambi hanno ricevuto i rispettivi premi di categoria: danza e canto.

Durante la finalissima, Daniele ha brillato anche in una spettacolare esibizione sui tacchi a spillo sulle note di Prince, dimostrando tecnica e coraggio.

Il futuro per lui è già scritto: una borsa di studio per l’Ailey School di New York, uno dei templi mondiali della danza, e un ruolo nel musical West Side Story a Caracalla. Un sogno che parte dal cuore della Campania e arriva oltreoceano, passando per un palco televisivo dove Daniele ha dimostrato quanto il talento del Sud possa arrivare ovunque.