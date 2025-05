Ascensore precipita con intera famiglia a bordo

Paura nella serata di ieri in via Madonna del Principio, nei pressi della villa comunale di Torre del Greco: un intero nucleo familiare – padre, madre e due figli – è rimasto coinvolto nella caduta improvvisa di un ascensore all’interno del palazzo in cui vivono.

L’accaduto

Il grave episodio si è verificato mentre l’elevatore era in salita verso il terzo piano. Improvvisamente, l’impianto ha perso quota, scendendo di colpo per due piani prima di arrestarsi grazie al sistema di sicurezza che ha impedito l’impatto con il fondo del vano.

Sul luogo sono prontamente arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i quattro coinvolti negli ospedali cittadini: la madre e uno dei figli al Cardarelli, mentre il padre e l’altro figlio sono stati accompagnati all’Ospedale del Mare. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni, ma tutti sono stati trattenuti per monitoraggio, anche a causa del forte trauma emotivo.

Le verifiche in corso

Sono attualmente in corso indagini per capire cosa abbia causato il malfunzionamento dell’ascensore. Alcuni condomini hanno riferito che l’impianto – un modello idraulico installato circa nove anni fa – aveva già dato problemi in passato, con almeno tre episodi di blocco che avevano richiesto l’intervento della manutenzione.

Gli inquirenti stanno cercando di accertare se ci siano state mancanze nei controlli periodici o difetti strutturali che possano aver compromesso il funzionamento del dispositivo. L’obiettivo è fare piena luce sull’accaduto ed evitare che episodi simili possano ripetersi.