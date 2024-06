Un disastro (quasi) annunciato: l’Italia è fuori dall’Europeo

I timori della vigilia si sono purtroppo rivelati fondati: l’Italia perde per 2-0 contro la Svizzera ed esce agli ottavi di Euro 2024. A dirla tutta la prestazione è stata anche peggiore (e non di poco) rispetto alle attese, con gli azzurri che non sono stati praticamente mai in partita né mentalmente né tatticamente. Si possono individuare varie cause di questo fallimento, ma il colpevole principale appare il ct Spalletti, che sembra averci capito ben poco in questo torneo. Infatti il mister non è stato capace di dare identità e certezze alla squadra, cambiando moduli e formazione ad ogni partita e a partite in corso; inoltre non si capisce il motivo per cui non abbiamo visto o abbiamo visto poco certi calciatori come Buongiorno, Bellanova e Zaccagni, così come inspiegabili sono le mancate convocazioni di Politano e Orsolini, giocatori estrosi di cui questa nazionale avrebbe avuto bisogno come il pane. Chiaramente, anche la maggior parte dei convocati ha le sue colpe, principalmente a livello caratteriale, non avendo quasi mai dato l’impressione di avere fame e grinta. Adesso la strada verso i Mondiali 2026 appare decisamente lunga e tortuosa, ma non si può pensare di fallire ancora.