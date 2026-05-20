Le Buone Pratiche della scuola “Don Minzoni” tra le esperienze formative di qualità sul territorio nazionale

Grande soddisfazione per il Secondo Circolo, inserito tra le “Buone Pratiche” riconosciute dalla Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI) del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con il Decreto n. 70 del 18 maggio 2026, pubblicato dalla SAFI, è stata approvata la graduatoria finale relativa all’Avviso pubblico dedicato all’individuazione delle migliori esperienze formative realizzate dalle istituzioni scolastiche italiane nel campo della formazione del personale scolastico.

Il riconoscimento ottenuto rappresenta un importante traguardo per la Don Minzoni , premiata per la qualità delle attività progettuali, per l’innovazione metodologica e per l’impegno costante nella crescita professionale del personale scolastico.

Le pratiche selezionate entreranno ufficialmente nel “Catalogo delle Buone Pratiche” della SAFI, una raccolta nazionale di esperienze educative considerate significative e meritevoli di diffusione su tutto il territorio italiano.

L’iniziativa del Ministero mira infatti a valorizzare le scuole che investono nella formazione continua, nella sperimentazione didattica e nella costruzione di percorsi innovativi capaci di migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’organizzazione scolastica.

Per il Secondo Circolo “Don Minzoni” di Somma Vesuviana questo riconoscimento costituisce motivo di orgoglio e conferma la validità del lavoro svolto quotidianamente dal dirigente, docenti e personale scolastico, sempre impegnati nella promozione di una scuola aperta all’innovazione, alla collaborazione e alla crescita professionale.

L’inserimento nel Catalogo nazionale SAFI consentirà inoltre di condividere l’esperienza del nostro istituto con altre realtà scolastiche italiane, contribuendo alla diffusione di modelli educativi efficaci e di qualità.