giovedì, Marzo 12, 2026
14 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:2 min
908

Un altro pezzo di storia del Casamale scompare: la macelleria del Borgo chiude i battenti

Luigi Jovino
di Luigi Jovino

Il Casamale lentamente si spegne. Ieri ha definitivamente chiuso i battenti la celebre Macelleria del Borgo, attiva, dopo essere passata da mano in mano, da almeno 70 anni. Un’ insegna dipinta con colori forti celebra, a chiare lettere, i fasti che furono.

 

 

Di sera si amplificano i contrasti che rendono ancora più fitto e triste il buio. Antonio, il proprietario del locale, serio professionista e amante del suo lavoro, ha lottato fino all’ultimo per salvare un’attività storica e un vero presidio del gusto. Stremato da tasse e balzelli e dall’incapacità del potere locale di sostenere i commercianti, ha dovuto cedere.

Di prima mattina, come era suo solito, martedì scorso ha puntualmente aperto il locale, ma un’ora dopo ha definitivamente riabbassato la saracinesca. Gli amici, i clienti, la gente del rione hanno invitato Antonio a recedere dal suo proposito. Non c’è stato niente da fare. Alla fine decidono sempre i commercialisti.

Con la chiusura della Macelleria del Borgo spariscono quasi del tutto quelle piccole attività commerciali e artigianali che pullulavano in un tratto di strada centrale del Casamale, non a caso chiamato via Botteghe. Solo qualche anno fa , in quella strada, era un  fiorire di iniziative.

La macelleria era in piena attività e intorno c’erano negozietti in cui si vendevano generi alimentari, frutta, vino sfuso, bevande e altro. Due bar vicini si facevano concorrenza. Nelle botteghe c’erano barbieri, sarti, calzolai e venditori di merce varia. Esisteva una vera economia del borgo che regalava una vita economicamente tranquilla anche a chi vendeva cotone, nastrini, aghi e biancheria intima.

La trama diffusa di piccoli imprenditori rappresentava un sistema efficiente e sicuro di protezione sociale. Praticamente non c’erano furti e i bambini potevano andare a scuola o aggirarsi da soli per le vie del quartiere, controllati da cento occhi.

Con il tempo tutto è cambiato. La globalizzazione, la diffusione dei supermercati, l’assenza di qualsiasi politica commerciale che sostenga i negozi di vicinato, l’avvento delle vendite online hanno assestato il colpo di grazia.

Via Botteghe è diventata un deserto dove regnano, tra l’altro, incuria, degrado e abbandono. I pochi commercianti rimasti nell’intero quartiere Casamale chiedono più controlli e una revisione totale della Ztl, causa anch’essa di problemi.

Speriamo che la prossima amministrazione comunale possa finalmente dare risposte serie a molte domande. Certamente il progresso non si può fermare e difficilmente via Botteghe risplenderà con l’antico fulgore.

Non è però giustificabile neppure l’atteggiamento di quei proprietari che acquistano gli immobili solo per tenerli chiusi a chiave. In questo modo si sta distruggendo una storia, una tradizione, mentre gli stessi appartamenti si deprezzano e il Borgo muore.

A contrastare il buio e la desolazione di via Botteghe ci sono, però, i lampi abbaglianti dei distributori automatici del negozio aperto 24 ore, come a voler ricordare che in questa strada il cosiddetto progresso ha vinto.

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Napoli, Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico Caliendo

0
Riceviamo e pubblichiamo   Dopo la raccolta fondi promossa dal Comitato...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, Antonio Masulli trionfa a Bari nel concorso nazionale “Divina Colomba 2026”

0
Ancora una volta il maestro pasticcere Antonio Masulli si...
Attualità

Casoria ospita il corso di specializzazione sulla sicurezza stradale per la Polizia Locale

0
Casoria – Si è svolta ieri mattina, nella sala...
Cronaca

Tredicenne accoltellato mentre cerca di separare alcuni ragazzi dopo lite

0
Un ragazzo di appena 13 anni è rimasto ferito...
Giovani promesse

Somma Vesuviana, La Viribus Unitis 100 trionfa: l’appello alle istituzioni

0
La squadra calcistica U19 della Viribus Unitis 100 ha...

Argomenti

Avvenimenti

Napoli, Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico Caliendo

0
Riceviamo e pubblichiamo   Dopo la raccolta fondi promossa dal Comitato...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, Antonio Masulli trionfa a Bari nel concorso nazionale “Divina Colomba 2026”

0
Ancora una volta il maestro pasticcere Antonio Masulli si...
Attualità

Casoria ospita il corso di specializzazione sulla sicurezza stradale per la Polizia Locale

0
Casoria – Si è svolta ieri mattina, nella sala...
Cronaca

Tredicenne accoltellato mentre cerca di separare alcuni ragazzi dopo lite

0
Un ragazzo di appena 13 anni è rimasto ferito...
Giovani promesse

Somma Vesuviana, La Viribus Unitis 100 trionfa: l’appello alle istituzioni

0
La squadra calcistica U19 della Viribus Unitis 100 ha...
Avvenimenti

“Uniti contro la Violenza di Genere”, evento promosso dai Lions Club Castellammare di Stabia Host e dal Club Branch Gragnano

0
Riceviamo e pubblichiamo “Uniti contro la Violenza di Genere” è...
L'angolo del prof

“Donna con il liuto” di Vermeer: il silenzio, l’attesa, la “voce” delle cose

0
Vermeer fa in modo che l’osservatore entri nello spazio...
Cronaca

Maxi furto di farmaci oncologici al Policlinico: danni per milioni e dieci indagati

0
NAPOLI – Un’organizzazione criminale specializzata nel furto di farmaci...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Napoli, Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico Caliendo
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996