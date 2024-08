Tragedia in vacanza, Pomigliano piange Gaetano: era il promotore delle pedalate in città

Pomigliano è in lutto per la morte di Gaetano Iovino, promotore di iniziative sportive in città.

Gaetano, 52 anni, è morto a Otranto, in Puglia, probabilmente per un malore accusato mentre era in vacanza, anche se non è ancora chiara la causa della morte.

Conosciuto da tutti a Pomigliano, Gaetano era uno sportivo che amava la natura e il ciclismo, diventando uno dei massimi esperti di mobilità ciclistica. Fino allo scorso luglio, infatti, l’uomo era stato promotore delle ciclo pedalate che avevano riscosso gran successo a Pomigliano.

Ideatore dell’iniziativa “Pomigliano Pedala” e direttore della scuola di ciclismo “The Movers”, Gaetano lascia un vuoto inestimabile sotto gli occhi esterrefatti dei suoi concittadini per l’improvvisa scomparsa.

In tantissimi hanno voluto spendere qualche parola sui social per il 52enne descritto da tutti come una persona d’oro, disposto a fare di tutto per la sua città e la comunità che tanto amava.

Le esequie di Gaetano si terranno sabato 24 agosto nella chiesa di Santa Maria del Rosario a Pomigliano D’arco alle ore 12.