Tragedia durante uno spettacolo circense a Sant’Anastasia: morto un acrobata

Un grave incidente si è verificato nella serata di oggi, venerdì 21 novembre , all’Imperial Royal Circus, il circo itinerante allestito a Sant’Anastasia. Durante un numero acrobatico, tre performer si sono scontrati mentre eseguivano il loro numero.

A perdere la vita è stato un giovane acrobata di 26 anni. Un secondo motociclista è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli. Il terzo acrobata pare abbia riportato solo ferite lievi.

Secondo una prima ricostruzione, l’esibizione si stava svolgendo al buio, con i soli led luminosi applicati alle tute a illuminare la scena. Per motivi ancora da chiarire, il giovane avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Gli altri due acrobati hanno tentato di evitarlo, ma si sarebbero urtati fra loro, travolgendolo. Ma è ancora tutto da accettare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia e la Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno effettuato i primi accertamenti e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.