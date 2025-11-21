Pomigliano d’Arco, la comunità parrocchiale San Francesco d’Assisi in lutto per la piccola Carla

Oggi, 21 novembre, Pomigliano d’Arco piange un’altra giovanissima: Carla Visone

Carla aveva solo 10 anni ed era affetta da una grave malattia contro cui combatteva da anni, frequentava la classe 5E del Secondo Circolo Didattico al Plesso Siciliano e partecipava assiduamente alle attività della Parrocchia di San Francesco d’Assisi, che condivide la triste notizia con un post riportato di seguito:

“Ancora una volta, la nostra comunità parrocchiale è stata toccata da un profondo dolore: la prematura scomparsa della nostra piccola Carla.

Abbiamo pregato tanto per lei, nella speranza della sua guarigione. Oggi, il nostro cuore è colmo di tristezza, ma la fede ci sostiene, ricordandoci che la piccola Carla è stata accolta nella luce e nella pace del Padre.

Carla era un angelo in mezzo a noi, con la sua gioia e il suo entusiasmo. Il suo sorriso rimarrà impresso per sempre nella nostra memoria.

Ci stringiamo con affetto e preghiera attorno a quanti le volevano bene, in particolare alla sua cara mamma Angela e ai nonni, assicurando loro la nostra più sincera vicinanza in questo momento di prova.

Che il Signore, fonte di ogni consolazione, doni a tutti la forza di affrontare questo lutto.

A Dio, piccola Carla”

Queste le parole scritte sulla scomparsa prematura di Carla. I fedeli la ricorderanno sempre per il suo entusiasmo e sorriso nonostante tutto.

Sarà possibile dare l’ultimo saluto a Carla presso la casa funeraria in Via Aurora, domani dalle ore 8:00. I funerali si terranno domenica alle ore 10:00, presso la Parrocchia di San Francesco d’Assisi.