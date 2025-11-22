Stese per lo spaccio nell’area nord, 11 arresti

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta e a seguito di un decreto di fermo della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché detenzione a fine di spaccio di droga, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e di arma da guerra, pubblica intimidazione con uso di armi, ricettazione, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un’associazione di stampo camorristico costituente articolazione del clan Moccia, attivo sul territorio di Afragola e comuni limitrofi.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e dai Carabinieri di Casoria, in sinergia con il Commissariato di P.S. “Afragola” e la Stazione Carabinieri di Afragola.

In particolare, dall’attività investigativa sarebbe emersa l’operatività di un sodalizio criminale impegnato nel controllo della vendita di sostanze stupefacenti e nel costante monitoraggio del territorio, attuato mediante continue attività intimidatorie, realizzate con l’uso di armi e pericolose azioni di fuoco, anche nel pieno centro di Afragola.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.