Napoli, gioco minorile e sale clandestine: due notizie che impongono una riflessione

Lo studio dell’Università Federico II di Napoli e dell’Istituto Demoscopico Noto svela numeri preoccupanti sull’azzardo tra gli adolescenti, mentre in corso Garibaldi la Polizia sequestra una sala giochi abusiva. Due notizie diverse, ma che chiamano la città a un confronto più maturo con il tema della legalità nel settore.

La cronaca napoletana, ad aprile 2026, ha intrecciato due fili che vale la pena leggere insieme. Il primo è una ricerca presentata il 16 aprile nel chiostro dei Santi Marcellino e Festo, sede del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli, e dedicata al gioco fra minori e giovani adulti. Lo studio ha visto la collaborazione dell’Istituto Demoscopico Noto e ha restituito un quadro che interpella tutte le agenzie educative della città. Il dato più rilevante: il 34% del campione di minori intervistati ha dichiarato di aver giocato almeno una volta nell’ultimo anno. Significa più di un adolescente su tre, una quota che sale ulteriormente fra i diciottenni e diciannovenni, e che mostra come l’esperienza del gioco non sia più un argomento da rinviare alla maggiore età.

Il secondo filo è la cronaca di una perquisizione. Il giorno 13 aprile, nel cuore di corso Garibaldi, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale ha notato un uomo che, alla vista dei lampeggianti, ha tentato di rifugiarsi in un esercizio commerciale. All’interno gli agenti hanno trovato dieci slot machine prive di qualunque numero identificativo e non collegate alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il gestore, un cinquantaduenne con precedenti, è stato denunciato per esercizio abusivo di gioco; due avventori, di 54 e 60 anni, hanno ricevuto la stessa notifica per partecipazione a una sessione non autorizzata. Il sequestro di apparecchi e contanti completa un’operazione di routine che, però, fotografa una geografia urbana in cui la sala clandestina sopravvive accanto al circuito ufficiale.

Tornando alla ricerca della Federico II, il rapporto sottolinea un altro elemento spesso trascurato: circa la metà dei minori intervistati fatica a distinguere fra punti di raccolta legali e illegali. La differenza è centrale, perché determina la presenza o l’assenza di tutele: dal codice di tracciabilità della giocata all’obbligo di pubblicare i palinsesti, dalla verifica dell’età all’autoesclusione tramite Registro Unico delle Autoesclusioni.

Sul piano normativo, la Campania dispone della Legge Regionale 2/2020 e il Comune di Napoli del regolamento del 2015, due strumenti che hanno definito distanze minime fra sale gioco e luoghi sensibili. Tuttavia la sola distanza non basta. Servono interventi capillari nella formazione dei docenti, nei dialoghi con i ragazzi e nella promozione di stili di vita alternativi al passatempo digitale. La stessa scuola pubblica ospita ancora pochi programmi strutturati sul tema, nonostante alcune sperimentazioni promosse dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio.

Il sequestro di corso Garibaldi, pur trattandosi di un singolo episodio, fa risuonare alcuni di questi temi. Il fatto che dieci slot non a norma riescano a operare in pieno centro città, a poche centinaia di metri dalla stazione, racconta la persistenza di un mercato sommerso che si nutre proprio della confusione tra legale e illegale. Etichettare tutto il settore come pericoloso, però, sarebbe una semplificazione comoda. Pagine specializzate, curate da redazioni di settore come quelle dei bonus casinò di benvenuto, non si limitano a promuovere offerte commerciali ma di fatto mettono in evidenza gli operatori che hanno investito di più su sicurezza, certificazioni AAMS, sistemi di pagamento tracciati e strumenti di tutela del giocatore.

Le politiche di prevenzione tornano dunque a chiedere risposta. Lo stesso filone d’indagine si era già intrecciato con il fenomeno della devianza giovanile a Marigliano e dintorni, restituendo l’immagine di un’area metropolitana che alterna iniziative virtuose a episodi gravi di violazione del codice penale. La sfida, anche per la stagione politica che vedrà l’amministrazione comunale dialogare con Regione e Prefettura, sta nel mettere insieme strumenti di intelligence, pedagogia e regolamentazione.

Resta sullo sfondo una domanda essenziale: come parlare di gioco ai ragazzi senza demonizzare la dimensione ludica e senza minimizzare i rischi? Lo psicologo Roberto Flauto, intervenuto in chiusura della presentazione del 16 aprile, ha invitato a evitare il moralismo: la chiave è la consapevolezza, costruita giorno per giorno nella relazione fra adulti e minori. Le slot di corso Garibaldi, intanto, sono in un magazzino della Polizia. Le statistiche della Federico II sono nel server dell’Ateneo. Sta alla città scegliere se trasformare due notizie distanti in una sola occasione di lavoro coordinato. La sintonia fra istituzioni, scuola e operatori legali, in questo senso, è una variabile cruciale per la stagione che si apre.