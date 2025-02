Tragedia alle porte del Nolano: operaio muore durante lavori

Un fatale incidente sul lavoro si è verificato a Sperone, in provincia di Avellino, dove un operaio di 42 anni, originario di Avella, ha perso la vita durante interventi di manutenzione stradale.

L’uomo avrebbe accusato un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre era impegnato nelle operazioni. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, verosimilmente dovuto a un arresto cardiaco.

Sul posto sono giunti i carabinieri delle stazioni di Avella e Baiano per effettuare i rilievi del caso. La comunità è sotto shock per la perdita del lavoratore, che lascia moglie e figli. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.