Somma, lettera in redazione: “Lavori in via Macedonia senza alcun rispetto per il patrimonio urbano”

sono qui a scrivere la presente per amore della mia città Somma Vesuviana, quindi per segnalare una situazione che personalmente ritengo estremamente grave e dannosa per la nostra comunità, in particolare per il nostro patrimonio urbano. Mi riferisco ai lavori di manutenzione in corso su via macedonia, una strada caratterizzata dalla pavimentazione in sampietrini, un elemento che, pur non rendendo la stessa un bene monumentale, conferisce un notevole valore storico e identitario alla zona. Stamattina passando per detta strada, ho avuto modo di verificare che invece di adottare soluzioni che rispettassero il carattere e la tradizione della strada, i lavori hanno portato alla copertura totale della pavimentazione originale con asfalto, creando una striscia (obbrobiosa) che va dall’inizio alla fine della strada, lungo tutta l’area interessata dallo scavo. Questo intervento non solo è inadeguato rispetto alla natura storica e tradizionale della pavimentazione, ma costituisce una manipolazione indebita di un elemento urbano che fa parte del nostro patrimonio collettivo.