Donna muore nell’incendio di casa, sorella si salva in extremis

Un gravissimo incendio ha causato la morte di una donna sessantenne, Franca Frecciarulo, nel pomeriggio di oggi a Giugliano.

Secondo le prime ipotesi formulate dai Vigili del Fuoco, il fuoco sarebbe stato provocato da una sigaretta mal spenta. Il rogo ha interessato l’appartamento della vittima situato nel rione Alcide De Gasperi, non lontano da piazza Annunziata. Purtroppo, la donna, immobilizzata a letto a causa della sua condizione di disabilità, non è riuscita a sfuggire alle fiamme ed è deceduta sul posto.

Nella casa si trovava anche la sorella della vittima, che ha riportato ustioni a una mano nel tentativo di mettersi in salvo. La donna è stata subito trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul luogo dell’incendio, sono riusciti a domare le fiamme, ma ormai era troppo tardi per Franca Frecciarulo. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per determinare con esattezza le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

Questa tragedia ricorda un recente caso avvenuto a Frattaminore, dove una donna è morta carbonizzata a seguito di un incendio accidentale causato sempre da una sigaretta. Un evento che evidenzia ancora una volta i rischi legati all’uso imprudente del tabacco in ambienti chiusi.

Le autorità continuano a indagare per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare la presenza di eventuali fattori che abbiano contribuito al propagarsi delle fiamme.