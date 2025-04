Tragedia ad Acerra: carabiniere morto dopo gesto estremo

Una tragedia ha colpito le comunità di Acerra e Cervinara. Un carabiniere originario del comune caudino, di circa quarant’anni, ha compiuto un gesto estremo all’interno della caserma dove era di stanza, togliendosi la vita con l’arma in dotazione.

Lo sgomento di familiari e colleghi

Stando alle prime informazioni, il fatto è avvenuto nelle prime ore della mattinata nella sede dell’Arma di Acerra. L’uomo, padre di due figli, ha lasciato senza parole amici, parenti e colleghi, che ora sono stretti in un profondo dolore.

Indagini in corso sulle motivazioni

Al momento non sono ancora emersi elementi chiari sulle cause che possano aver spinto il militare a compiere un gesto tanto drammatico. La salma è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

I familiari attendono il nulla osta per poter procedere con le esequie.