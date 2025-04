Palma Campania, tenta il suicidio la domenica di Pasqua: salvataggio eroico grazie a personale 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Borrelli (Avs): “Eroi silenziosi che ogni giorno rischiano la vita per salvarne altre”

Una scena da film a Palma Campania durante la domenica di Pasqua, quando una donna ha tentato di lanciarsi nel vuoto dal balcone di casa. Alcuni vicini avevano visto la donna scavalcare la ringhiera del balcone e immediatamente hanno allertato i soccorsi. In poco tempo sono giunti sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Con una mossa repentina un soccorritore dell’ambulanza ha afferrato la donna, che provava a divincolarsi nel tentativo di gettarsi di sotto. In un istante sono arrivati vigili del fuoco e polizia che l’hanno afferrata e, non senza difficoltà, messa in salvo, riportandola sul balcone in sicurezza. La vicenda è stata segnalata al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.

“Un salvataggio eroico che ci ricorda quanto fondamentale sia il lavoro di chi ogni giorno, spesso nell’anonimato e sempre in silenzio, interviene per proteggere e salvare vite umane. Questi soccorritori sono veri e propri angeli custodi, pronti a rischiare la propria incolumità per tendere la mano a chi è in difficoltà. Ringrazio di cuore il personale del 118, che hanno avuto un ruolo fondamentale, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenute a Palma Campania, la loro prontezza e il loro coraggio hanno evitato una tragedia. In un’epoca in cui troppo spesso si parla solo di disservizi e aggressioni e i fondi per la sanità e le forze dell’ordine sono continuamente tagliati, è giusto rendere onore a chi ogni giorno rappresenta il volto migliore dello Stato.” Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

Link al video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1863254437797645