È  arrivata la Pasquetta, tra meteo incerto, traffico e disagi

Se c’è una tradizione ricorrente nel weekend della Santa Pasqua (compreso il lunedì di Pasquetta) è la pioggia che rischia di rovinare i piani di tutti.

Secondo le previsioni meteo di questi giorni oggi, nel giorno di Pasquetta, c’è una probabilità che possa piovere.

Ogni anno il meteo minaccia pioggia per poi cambiare improvvisamente, e pare che anche quest’anno potrebbe verificarsi la stessa situazione; forse, per tutti quelli che hanno optato per stare all’aria aperta, i piani per la Pasquetta potrebbero non andare così male visto che, a Napoli e provincia c’è una probabilità molto debole che possano verificarsi precipitazioni.

Un’altra certezza di questa giornata tanto attesa per giovani, e non solo, che si organizzano per gite, pranzi e giornate in mezzo alla natura, sono i disagi sulle strade statali, autostrade e anche nelle strade di città: sono centinaia le persone che oggi rischiano di restare bloccate a causa delle lunghe code di traffico che si creano ogni anno. Spesso si tratta anche di ore fermi ad aspettare o procedendo molto lentamente e per questo, sarebbe saggio partire nelle ore più disparate, evitando quelle della tarda mattinata e del pomeriggio, preferendo la prima mattinata. Per oggi, infatti, soprattutto per quanto riguarda il pomeriggio e la sera, è stato dichiarato bollino rosso.

Inoltre, sono stati intensificati, come di consuetudine, i controlli da parte delle forze dell’ordine: in un giorno di festa come Pasquetta, sono sempre tante le persone che vengono fermate con un tasso alcolemico maggiore del minimo consentito dalla legge, motivo per cui i controlli saranno serrati su tutto il territorio Vesuviano e non solo.



