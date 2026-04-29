mercoledì, Aprile 29, 2026
19.2 C
Napoli
scrivi qui...
PoliticaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
38

Ottaviano, la corsa si accende: comitati aperti e tour nei quartieri

Redazione1
di Redazione1

OTTAVIANO – La campagna elettorale entra nella fase più intensa e, nelle prossime ore, i quattro candidati alla guida della città accelerano tra incontri pubblici, inaugurazioni e momenti di confronto con i cittadini. I social diventano il termometro di una sfida che si gioca sempre più sul contatto diretto con il territorio.

Tra gli appuntamenti principali spicca quello annunciato da Biagio Simonetti, che punta sull’apertura del comitato elettorale come momento simbolico di rilancio del percorso politico:
“Si entra nel vivo: giovedì 30 Aprile, alle 20:00, a Corso Umberto I inauguriamo la sede del comitato Elettorale. Un luogo di incontro, scambio e dialogo, per riprendere un discorso con tutti voi interrotto bruscamente a Ottobre: IO sto CON Ottaviano.”
Un evento che segna ufficialmente l’avvio della fase operativa della sua campagna.

Sul fronte del confronto nei quartieri, Giorgio Marigliano continua il suo tour tra le frazioni, annunciando una nuova tappa a San Gennarello:
“Tra le strade di San Gennarello parleremo di scuole fatiscenti, manutenzione ed il progetto della Villa Comunale”.
Un’agenda centrata sui temi concreti e sulle criticità del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto diretto con i cittadini.

Anche Ferdinando Federico sceglie la strada della partecipazione, invitando la comunità all’inaugurazione del proprio spazio politico:
“Apre il nostro comitato elettorale! Uno spazio di confronto e partecipazione, aperto a chi ha a cuore il futuro di Ottaviano”.
L’appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile alle 20 in via Papa Giovanni XXIII, con l’intento di coinvolgere attivamente cittadini e sostenitori.

Più riflessivo il messaggio di Stefano Prisco, che mette al centro il valore del dialogo e dell’esperienza:
“Bisogna parlare, sempre. Con i compagni di vita; con le istituzioni. È l’esperienza di ieri per vivere meglio oggi e creare basi solide per il domani”.
Un’impostazione che richiama una visione politica basata su continuità e ascolto.

Le prossime ore, dunque, saranno decisive per misurare la capacità dei candidati di mobilitare consenso e presenza sul territorio. Tra inaugurazioni, incontri e messaggi pubblici, Ottaviano entra ufficialmente nel cuore della competizione elettorale.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Operaio morto ad Acerra, Auriemma alza la voce: “Non sono fatalità, regole certe per i lavoratori”

0
“Un’altra morte sul lavoro colpisce Acerra e lascia sgomenta...
Cronaca

Il Castello delle Cerimonie è ufficialmente di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate

0
Svolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa'...
Attualità

Nasce l’Officina Digitale: con DAC e Leonardo per il futuro della filiera aerospaziale campana

0
Riceviamo e pubblichiamo Giovedì 30 Aprile il taglio del nastro...
Avvenimenti

Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania

0
Riceviamo e pubblichiamo   Il 9 e 10 maggio casting live...
Avvenimenti

Casoria, inaugurato il Parco dello Sport Carlo Acutis e il campo dedicato a Santo Romano

0
Riceviamo e pubblichiamo   Casoria celebra lo sport e la memoria:...

Argomenti

Politica

Operaio morto ad Acerra, Auriemma alza la voce: “Non sono fatalità, regole certe per i lavoratori”

0
“Un’altra morte sul lavoro colpisce Acerra e lascia sgomenta...
Cronaca

Il Castello delle Cerimonie è ufficialmente di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate

0
Svolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa'...
Attualità

Nasce l’Officina Digitale: con DAC e Leonardo per il futuro della filiera aerospaziale campana

0
Riceviamo e pubblichiamo Giovedì 30 Aprile il taglio del nastro...
Avvenimenti

Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania

0
Riceviamo e pubblichiamo   Il 9 e 10 maggio casting live...
Avvenimenti

Casoria, inaugurato il Parco dello Sport Carlo Acutis e il campo dedicato a Santo Romano

0
Riceviamo e pubblichiamo   Casoria celebra lo sport e la memoria:...
Avvenimenti

Nola, Festa dei Gigli: svelato il manifesto 2026 ed il nuovo regolamento per l’assegnazione 2027

0
Riceviamo e pubblichiamo   Chiarezza, regole certe e tutela della tradizione....
Comunicati Stampa

San Gennaro Vesuviano, si conclude “Res Publica”: tre giovani si aggiudicano un viaggio al Parlamento Europeo di Bruxelles

0
Riceviamo e pubblichiamo   Si è concluso con entusiasmo, partecipazione e...
Politica

Somma al voto, esclusioni e rinunce: il PD risponde alla coalizione di Granato

0
Riceviamo dal Pd e pubblichiamo In riferimento al documento sottoscritto...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Il Castello delle Cerimonie è ufficialmente di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate
Articolo successivo
Operaio morto ad Acerra, Auriemma alza la voce: “Non sono fatalità, regole certe per i lavoratori”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996