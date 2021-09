Riceviamo e pubblichiamo

SOMMA VESUVIANA – Somma Vesuviana capofila del progetto di promozione turistica del territorio.

Rosalinda Perna (Ass. alla Cultura): “Somma Vesuviana capofila del progetto POC per il quale è stato firmato il protocollo. Con i fondi europei creeremo percorsi teatrali sulle tradizioni popolari finalizzati allo sviluppo turistico con attività di promozione anche attraverso Press Tour. Cuore del progetto è la Festa delle Lucerne del 2022”.

“Somma Vesuviana è capofila del progetto POC con il quale andremo a realizzare percorsi teatrali della tradizione popolare. Il protocollo è stato firmato in queste ore ed attingeremo ai Fondi Europei. Un progetto ampio che ha l’obiettivo di promuovere il territorio anche attraverso numerose attività di comunicazione come ad esempio i Press Tour e a creare le condizioni per lo sviluppo turistico. Cuore del POC sarà la valorizzazione della Festa delle Lucerne in programma nell’Agosto del 2022”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana.

“Del progetto che vede capofila Somma Vesuviana – ha continuato Perna – fanno parte Saviano, Scisciano, San Vitaliano e Castello di Cisterna”.