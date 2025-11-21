Torna al Maradona una delle bestie nere degli ultimi anni: la storia di Napoli-Atalanta

Archiviata la sosta nazionali che ha visto l’Italia qualificarsi ai playoff per i Mondiali, è tempo di immergersi di nuovo nel campionato. Al Maradona è attesa domani sera l’Atalanta fresca di nuovo allenatore, Palladino, mentre gli azzurri sono chiamati a cancellare la disfatta di Bologna e tutto ciò che ne è conseguito.

Nel corso degli anni, la partita con la Dea è diventata un vero e proprio big match della Serie A, complice la crescita esponenziale dei bergamaschi durante l’era Gasperini. Uno dei primi Napoli-Atalanta iconici risale al 1985, quando la partita è stata decisa dal gol di Bertoni in seguito ad un’azione spettacolare di Maradona, che aveva dribblato due difensori e il portiere. Si può descrivere come drammatica la sconfitta per 0-1 del 28 settembre 1997, avendo innescato la crisi che ha condotto alla stagione peggiore della storia azzurra.

Durante l’era De Laurentiis, l’Atalanta è stata un avversario spesso favorevole, anche se negli ultimi tempi la situazione è leggermente cambiata: nelle ultime 4 stagioni, sono arrivate ben tre sconfitte e tutte con 3 gol subiti. L’ultima vittoria è datata 11 marzo 2023 ed è anch’essa entrata nella leggenda, con la rete fantascientifica del 2-0 di Kvara che è diventata simbolo della stagione del terzo, insieme al recupero corale su calcio d’angolo contro il Sassuolo.