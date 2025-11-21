Cirielli e Fico, rush finale: si chiude una campagna elettorale elettrica

Si è chiusa nella serata di ieri la campagna elettorale che ha visto protagonisti Edmondo Cirielli e Roberto Fico, due figure centrali nello scenario politico campano e nazionale. Un finale caratterizzato da comizi affollati, appelli accesi e un forte richiamo alla partecipazione democratica, in vista di un voto che si preannuncia decisivo per gli equilibri regionali.

Cirielli ha concluso il suo percorso politico-elettorale puntando sulla continuità amministrativa e sulla necessità di rafforzare la presenza istituzionale nei territori. Nel suo comizio finale ha rivendicato risultati ottenuti, interventi infrastrutturali avviati e una visione di governo improntata alla sicurezza, allo sviluppo locale e al riequilibrio tra le diverse aree della regione. «Siamo pronti a completare ciò che abbiamo iniziato — ha dichiarato — e a dare risposte concrete alle comunità che chiedono attenzione e investimenti».

Sul fronte opposto, Roberto Fico ha chiuso la campagna con un messaggio centrato su innovazione sociale, diritti e partecipazione civica. L’ex presidente della Camera ha insistito sulla necessità di una politica nuova, più vicina ai giovani, alle periferie e ai settori più fragili. Nel suo intervento finale ha richiamato temi come la sostenibilità, la trasparenza amministrativa e il rafforzamento dei servizi pubblici: «Queste elezioni — ha affermato — sono un’opportunità per scegliere un modello diverso, più inclusivo e più giusto».

Entrambi i candidati hanno dedicato l’ultima giornata a incontrare volontari, sostenitori e amministratori locali, ribadendo l’importanza del voto e invitando gli elettori a recarsi alle urne nelle giornate previste. A poche ore dall’apertura dei seggi, resta forte l’incertezza sull’esito, con i rispettivi comitati convinti di poter intercettare l’ampia quota di indecisi.

La chiusura della campagna consegna un quadro politico dinamico, segnato da due visioni contrapposte ma accomunate dall’appello alla partecipazione. Ora la parola passa agli elettori, chiamati a scegliere la direzione futura della Campania.