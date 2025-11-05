Terzigno/San Giuseppe Vesuviano, 70enne disperso: ritrovato e salvato dai carabinieri forestali

L’uomo era riverso in una scarpata del monte Somma. Salvato e portato in luogo sicuro per le cure del caso.

In data 04 novembre c.a., perveniva alle ore 16.00 circa alla Centrale Operativa 112 una richiesta di aiuto di persona dispersa nella parte impervia del Monte Somma tra i Comuni di Terzigno e San Giuseppe, ricadente nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio. Prontamente si attivavano le ricerche con l’ausilio dei militari del Nucleo Parco di Ottaviano, i quali a seguito di accurata perlustrazione appiedata dei sentieri, rinvenivano il 70enne riverso tra i rovi di una scarpata in stato confusionale. Nell’immediatezza, dato il primo soccorso ed essendo il territorio scosceso e non accessibile a mezzi di trasporto, l’anziano veniva portato in luogo sicuro dai militari ove lo attendevano familiari e personale medico del 118 a cui è stato affidato per le cure del caso.