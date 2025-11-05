Casoria anticipa tutti: albero di Natale acceso in piazza sabato 15

Sabato 15 novembre 2025 (ore 17:00), in piazza Domenico Cirillo, nel corso di una Conferenza Stampa aperta alla partecipazione dei cittadini, l’Amministrazione Comunale presenterà il programma delle iniziative natalizie, accendendo luminarie e installazioni, che mancavano per le vie di Casoria da quasi vent’anni.

Il Sindaco Raffaele Bene darà simbolicamente avvio all’illuminazione delle strade cittadine con l’accensione dell’albero in piazza, davanti al Municipio, seguita da momenti di animazione e di spettacolo. Il ritorno delle decorazioni luminose – allestite l’ultima volta nel 2008 – rappresenta un segnale concreto di rilancio e vitalità per Casoria, per valorizzare il commercio locale, rendere più accoglienti le strade e rafforzare il senso di comunità, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Il calendario degli eventi promosso dal Comune – che sarà illustrato dal Vicesindaco Gaetano Palumbo – prevede numerose attività diffuse su tutto il territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di dare a Casoria un Natale che sia simbolo di fiducia, bellezza e partecipazione, facendo tornare a brillare in città – accanto alle decorazioni di festa – la voglia di fare, di crescere e di vivere insieme.

«Il 15 novembre ci ritroveremo in Piazza Cirillo per accendere l’albero di Natale – dichiara il Sindaco Raffaele Bene, – un gesto semplice ma di grande valore simbolico. Inizia così un percorso che accompagnerà la nostra città nelle prossime settimane, con iniziative, momenti di incontro, attività per le famiglie, musica e cultura. Abbiamo scelto di partire dalla nostra piazza principale perché è il cuore della città, il luogo dove ci si guarda negli occhi, dove ci si riconosce come comunità. Questo non è solo un evento: è l’avvio di un Natale che vogliamo condiviso e vissuto insieme, con la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle scuole e delle realtà parrocchiali, con un grande sforzo degli uffici comunali. Casoria merita un Natale unico, capace di riportare emozione, calore e senso di appartenenza. Ringrazio chi sta lavorando per rendere possibile tutto questo: è un lavoro silenzioso ma fondamentale, che nasce dalla volontà di creare occasioni di bellezza e di incontro. L’invito è semplice: venite, partecipate, vivete la città. L’albero che accenderemo il 15 novembre è solo l’inizio di una stagione luminosa che costruiremo insieme».

«L’accensione dell’albero in Piazza Cirillo – aggiunge il Vicesindaco Gaetano Palumbo – rappresenta il primo passo di un programma di appuntamenti che abbiamo immaginato per rendere il Natale a Casoria un periodo davvero speciale. Abbiamo lavorato affinché la città potesse riscoprire i propri spazi, e soprattutto potesse viverli insieme. Piazza Cirillo torna ad essere uno spazio di comunità, dove famiglie, bambini, giovani e anziani possano incontrarsi e ritrovare la dimensione del tempo condiviso. Questo Natale sarà fatto di momenti culturali, musicali, laboratori, iniziative dal forte valore sociale: non un semplice calendario di eventi, ma una narrazione della città che vuole illuminarsi attraverso la partecipazione di tutti. Ringrazio associazioni, volontari, uffici comunali, Polizia Municipale e tutte le realtà che stanno contribuendo, con impegno e passione, alla costruzione di questo percorso. È fondamentale sentirsi parte di una comunità che guarda avanti, che crede nella propria identità e nella propria capacità di creare relazioni positive. Il 15 novembre accendiamo il primo segno: la luce che ci accompagnerà in un Natale unico, costruito insieme, passo dopo passo».