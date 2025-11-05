Spari a Volla, centrato 42enne di Cercola

Spari nella notte a Volla, dove un uomo di 42 anni, residente a Cercola, è rimasto ferito a un piede in circostanze che gli investigatori stanno ancora chiarendo. Il ferito si è presentato nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, lamentando una ferita da arma da fuoco al calcagno sinistro. I medici lo hanno immediatamente assistito, escludendo il pericolo di vita e formulando una prognosi di circa trenta giorni.

Secondo quanto riferito dall’uomo ai sanitari e successivamente ai carabinieri, tutto sarebbe avvenuto poco prima dell’1:00 nei pressi del parco Palladino, nella zona di confine tra Volla e Ponticelli. Il 42enne avrebbe raccontato che alcuni sconosciuti si sarebbero avvicinati improvvisamente e gli avrebbero sparato senza che vi fosse stato alcun diverbio o tentativo di rapina. Una versione che gli inquirenti stanno ora cercando di verificare.

Sul posto, al momento, non risultano esserci testimoni diretti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non avrebbe fornito ulteriori dettagli sui responsabili, né sulle eventuali motivazioni del gesto. I carabinieri della compagnia di Volla hanno avviato le indagini, cercando riscontri nella zona attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza e la raccolta di eventuali testimonianze.

Resta da chiarire se il ferimento sia realmente avvenuto in modo casuale o se possa essere inserito in un contesto più ampio, come un avvertimento o una lite pregressa non dichiarata. Gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella di un episodio legato alla criminalità locale. Le prossime ore saranno decisive per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.