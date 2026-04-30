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Marigliano, nasce il nucleo operativo sicurezza urbana della polizia locale

Redazione1
di Redazione1

A Marigliano, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Bocchino istituisce il nucleo operativo sicurezza urbana della polizia locale. Un nuovo presidio che si aggiunge alle iniziative messe in campo negli ultimi mesi per salvaguardare, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, la serenità dei cittadini e rafforzare il controllo del territorio comunale.

A far parte della squadra, che avrà come principale obiettivo quello di rafforzare la sicurezza urbana, ci saranno tre caschi bianchi che gireranno anche in borghese e che si occuperanno di prevenire e reprimere tutti i fenomeni degrado urbano e sociale: dall’abusivismo commerciale al degrado ambientale fino alle truffe.
“Si tratta – afferma l’assessore alla polizia municipale Antonio Allocca – di un ulteriore strumento che si aggiunge a quelli che, tra monitoraggio e prevenzione, abbiamo già predisposto per rispondere alle esigenze di sicurezza della nostra comunità. Il nuovo presidio è stato reso possibile grazie alla volontà dell’amministrazione comunale
di potenziare, in termini di ore e di personale, la polizia locale che pur essendo ancora sotto organico svolge un ruolo strategico nel presidio del territorio”.

A rendere operativa l’iniziativa è stato il comandante della polizia locale Emiliano Nacar: “Costituire un presidio e contribuire alla percezione di sicurezza non è facile soprattutto in un momento in cui l’emergenza sicurezza interessa tutte le realtà urbane.
Il nucleo si occuperà di vigilare il territorio ma presterà attenzione
anche alle truffe ed ai fenomeni di degrado ambientale come lo sversamento dei rifiuti. Sotto la lente anche le attività commerciali, a tutela dei consumatori e tantissimi operatori corretti della città”.

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