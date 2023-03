Teppisti armati di bastone picchiano adolescenti inermi: allarme baby-gang ad Acerra

ACERRA. “Abbiamo appreso da segnalazioni di alcuni cittadini di un nuovo gravissimo episodio di violenza, avvenuto nella tarda serata di ieri ad Acerra, che ha visto coinvolti ancora una volta giovanissimi ragazzi, episodi come questi, stanno in maniera sempre più preoccupante assumendo i caratteri della normalità in città. Non più tardi di qualche mese fa, giovanissimi sono stati aggrediti da coetanei nell’area antistante Plaza de Mayo che dal punto di vista della sicurezza soffre di criticità ormai risalenti nel tempo e più volte segnalate.” Lo afferma il segretario cittadino del Pd Arcangelo Giacinto.



“La sicurezza forte è sempre più una priorità ad Acerra, come emerso anche nell’incontro promosso dal Partito Democratico qualche settimana fa, ove genitori, istituzioni scolastiche ed associazioni si sono interrogate ed hanno dibattuto sulla deriva violenta che sta sempre più prendendo il passo in città. Non è più il tempo dell’indignazione fine a se stessa o relegata ai social network ma appare necessario un’ azione collettiva per richiamare alle responsabilità chi ha il compito di garantire la sicurezza sul territorio. Invitiamo, inoltre, il Sindaco di Acerra, a mettere campo tutte le azioni necessarie e di propria pertinenza affinché, soprattutto nelle ore serali e nelle aree di maggiore necessità venga dato un segnale tangibile della presenza delle istituzioni in termini di controllo e prevenzione.”

L’aggressione è avvenuta ieri sera nei pressi della villa comunale di via Manzoni: un branco di teppisti armati di bastoni ha picchiato un gruppetto inerme di adolescenti.