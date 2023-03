“Una serata con Chicco Evani”, il Milan Club Marigliano ospita il vice allenatore della nazionale

Tutto pronto per la festa del Milan Club Marigliano, una delle realtà associative più partecipate del territorio, che ospiterà venerdì 31 marzo Chicco Evani, gloria calcistica del Milan e vice ct della Nazionale di calcio italiana.

L’evento

Si terrà a Somma Vesuviana, presso il ristorante “Rose Rosse”, la presentazione del libro “Non chiamatemi Bubu” scritto da Evani ed edito da Mondadori. L’appuntamento è riservato agli iscritti al club, ai simpatizzanti e agli amanti dello sport in generale.

L’inizio è previsto per le 20:30.

“In soli sei anni siamo cresciuti molto, come associazione e come gruppo, collezionando esperienze indimenticabili, trasferte e momenti di sport e aggregazione. Sono contento di rappresentare questo gruppo e sento di ringraziare anche tutti gli associati e tutti gli amici che hanno dato un contributo materiale e non per la riuscita di questo evento e per il lavoro svolto in questi anni”.

Queste le parole del presidente del club Luigi Porciello.