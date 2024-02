Targhe fasulle, sequestro e stangata da 6mila euro per automobilista

Giugliano – Durante il normale controllo del territorio una pattuglia della polizia locale di Giugliano mentre effettuava in centro notava un veicolo in sosta con una targa non regolamentare.

Mentre effettuava i dovuti controlli alla motorizzazione e sdi alla targa ed al telaio si avvicinava il presunto proprietario. Dopo essere stato identificato riferiva di essere il titolare del veicolo ma a seguito degli accertamenti si riscontrava che lo stesso era cessato dalla circolazione per esportazione ed allestita con una targa non propria.

Si procedeva con la contestazione dei verbali che ammontano a 6000€ circa più sequestro amministrativo e fermo amministrativo di 3 mesi con ritiro delle targhe

“Un’operazione – dichiara il Comandante Nacar – che segna il passo del cambiamento di rotta della Polizia locale di Giugliano che darà una scossa al mondo del riciclaggio dei veicoli con targa estera e nella circostanza polacca”.