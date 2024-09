Tangenti in cambio di affidamenti lavori, sequestro per funzionario del Comune

CAIVANO – I carabinieri hanno sequestrato, su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord, la somma di 15mila euro ad un 63enne fino a qualche mese fa dipendente del comune di Caivano, già condannato a tre anni per vari episodi di corruzione commessi mentre era responsabile del settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Cimitero.

I fatti per cui il 63enne è stato condannato risalgono al 2015, quando il dirigente prese varie tranche di danaro dall’amministratore di una società di pulizie che in cambio ebbe diversi affidamenti diretti dal Comune. Nonostante quei fatti, il dipendente è rimasto in servizio fino a tempi recenti.

Oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, sotto il coordinamento della procura di Napoli Nord, hanno sequestrato al 63enne la somma corrispondente alle tangenti prese.