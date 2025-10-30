Tagli metropolitane, Nappi : “regaliamo a Fico un insegnante per evitare che continui a fare brutte figure”

Riceviamo dalla segreteria di Severino Nappi e pubblichiamo

“Come sempre Fico non sa neppure di cosa parla. Lo ha dimostrato parlando di rifiuti, lo ha confermato in tema di gestione delle acque, lo ribadisce sul tema dei trasporti. Potremmo limitarci a dire che la questione dei tagli alle metropolitane è una balla delle sinistre smentita oggi dal vicepremier Salvini e dal ministro dell’Economia Giorgetti. Ma credo che occorra fare di più. Mi offro per mettere a disposizione di Roberto Fico un insegnante che gli impartisca lezioni accelerate sullo stato delle cose in Campania che eredita dal suo ritrovato sodale De Luca. E questo con l’unico scopo di limitare il danno alla credibilità delle Istituzioni che le sue quotidiane manifestazioni di incapacità producono. Un consiglio anche al Cda che lo ‘amministra’: sino a quando non arriverà alla sufficienza, fatelo tacere”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.