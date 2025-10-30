Sant’Anastasia, il Green Park intitolato a Falcone e Borsellino

Riceviamo dal Comune di Sant’Anastasia e pubblichiamo

Sarà intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino il parco pubblico nel centro cittadino (ex Green Park). La cerimonia di intitolazione – fissata per le 10:00 di venerdì 31 ottobre- vedrà la presenza del magistrato e sostituto procuratore Catello Maresca. Il parco sarà riaperto dopo la sistemazione dell’area, la manutenzione di giostre e arredi, il posizionamento di una nuova struttura e la realizzazione di un’area di sgambettamento per cani. “Quando abbiamo deciso di intitolare il parco pubblico a due grandi uomini, simbolo della lotta alla mafia, come Falcone e Borsellino – dice il sindaco Carmine Esposito – ho voluto fortemente fosse con noi l’amico Catello Maresca, magistrato antimafia che promuove ogni giorno la cultura della Legalità e che ha dedicato uno dei suoi libri proprio al genio di Giovanni Falcone, un racconto appassionato di cosa il giudice abbia significato e significhi per intere generazioni”.

L’appello del sindaco va poi ai cittadini: “Restituiamo alla città un parco che era stato costantemente vandalizzato, con nuove attrezzature e uno spazio per i nostri amici a quattro zampe, spero vivamente che ciascuno degli anastasiani che lo frequenterà vigili sulla tutela di un bene comune”.