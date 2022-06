Successo per la partita del cuore “Insieme per la Legalità”, tante stelle in campo

MARIGLIANO – Solidarietà ,senso di appartenenza ,sport , gastronomia e musica per celebrare la bellezza della vita . Una serata piacevole , spensierata , indimenticabile ,una vera festa ricca di emozioni per i tantissimi presenti , nel luogo dove un tempo regnava la malavita e il malaffare, oggi simbolo della lotta alla delinquenza , la Villa Comunale di Faibano a Marigliano (NA) intitolata a Giuseppina Guerriero, vittima innocente della camorra , a vincere è stato il sorriso dei bambini, i goal della legalità , la musica della speranza , l’eccellenza dei sapori del territorio . Si è svolta Venerdi 10 Giugno a Faibano , la 1 Edizione della manifestazione “Insieme per la legalità” ideata e curata dall’ Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli , organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con Villa Nicolas Sport ,con il patrocinio morale del Comune di Marigliano, Unicef e Associazione Ciro Vive.

Tra scroscianti applausi ha aperto la kermesse e dato inizio alla partita del cuore ,con l’inno nazionale la Fanfara del Bersaglieri Brigata Garibaldi Ottavo Reggimento di Caserta . ll Sindaco di Marigliano Giuseppe Iossa ha fatto i saluti istituzionali complimentandosi con l’organizzatore Angelo Iannelli .Messaggio forte di amore alla vita è giunto dalla madrina della serata Antonella Leardi , madre di Ciro Esposito giovane tifoso del Napoli vittima della violenza negli stadi. Il magistrato Catello Maresca ha fatto pervenire un videomessaggio di vicinanza all’iniziativa e l’organizzazione. Messaggio forte anche da Ciro Poppella, imprenditore e ideatore dei famosi fiocchi di neve che si è rivolto ai giovani dicendo loro di non perdere la speranza . A scendere in campo la Nazionale Ambasciatore del Sorriso di Angelo Iannelli , che ha indossato completini della Gold Line composta da : Peppe Laurato , Salvatore Gisonna (Comici Made In Sud) Carmine Della Pietra ,Nicola Mora e Massimo Perna ,Francesco Schettino (Ex calciatori del Napoli )Salvatore Soviero (ex portiere del Genova, Paolo Della Pietra calciatore Juve Stabia, Francesco Iannelli (Campione del mondo nazionale paraolimpica) Gigi Attrice, Fabio Toscano , Arturo Sepe e Roberto Alfano( Attori) Salvatore Poppella ( Maestro pasticciere brand -fiocchi di neve ) Gregorio Rega (vincitore Toghetor Now ) Massimiliano Cimino (Imitatote) presenti al big evento: Enzo Fischetti il( Professore di Made in Sud )Cosimo Alberti (attore Rai Fiction Un Posto al Sole) Gennaro Sacco (Cantante ),Nello Fontanella , Dora Chiariello, Vincenzo Maio ( Giornalisti)Giovanni Papa (Imprenditore) Errico Piscitelli segretario regionale aggiunto poste UGL, Armando Fusaro( Poeta) che ha donato una sua lirica a Pulcinella l’organizzatore Angelo Iannelli .

Non sono mancati momenti artistici con i cantanti ; Marco Sentieri che ha partecipato al festival di Sanremo , Mario Conte di Real Time , i talentuosi Ciro Marra e Giuseppe D’angelo .La Scuola di Ballo Dancing Stars e Milonga Brava con i maestri Francesco e Maria Rosaria Menichini e Francesca Russo che si sono esibiti con coreografie sulla legalità, l’artista Giuseppe Esposito ha esposto opere a tema . Hanno presentato la serata :Angelo Iannelli ,Monica Pignataro ed Emanuela Gambardella con le bellissime miss : Lucia Schettino e Mara Mollo. Il doppio brindisi e taglio delle torte con Ciro Poppella e la Pasticceria Generoso ha dato il via allo spettacolo dei fuochi d’artificio, il folto pubblico si è deliziato con un grandissimo buffet offerto dalle eccellenze gastronomiche del territorio: azienda agricola Turboli, Vini Setaro, Acqua Service, N.O.I nuova Ospitalità, Frutta Flambè, Davide Botti, ambasciatore del gelato, La Nuova San Giacomo Boutique del Casaro, ‘O Sbarazzino ristorante pizzeria, Terre Pompeiane liquore Babà Re, Pasticcieria Generoso e Ciro Poppella l’animazioneper bambini è stata curata dalla Villa Nicolas Sport è UP Down, non hanno fatto mancare la vicinanza all’Ambasciatore del Sorriso le istituzioni, erano presenti : On . Paolo Russo , Vincenzo Simonelli sindaco di Saviano, Edoardo Serpico sindaco di Scisciano, Luca Capasso sindaco di Ottaviano, Carmine Esposito sindaco di Sant’Anastasia ,Corrado Giovanni sindaco di Cicciano ,Felice Porcaro Assessore Sport e Spettacolo Comune di Mariglianella , Giuseppe Gambardella Console del Benin, Vincenzo Caprio Amministratore Unico Agenzia Area Nolana ,Comando Forestale Carabinieri di Marigliano, Polizia Locale ,Comando Forestale di Marigliano, Protezione Civile Marigliano Ass.Naz .VVf.Le riprese affidate a Franco Capasso Club Economy Tv . Fotografi ufficiali : Raffaele Evangelista ,Angelo Canavacciuolo – Salvatore De Rosa.

Omaggi floreali l’asso dei Fiori.Soddisfatto il produttore di emozioni Angelo Iannelli sempre pronto a rispondere alle esigenze del territorio e lottare per un paese migliore , è riuscito di nuovo a stupire tutti con questo evento ,asserendo :<<la legalità siamo noi , non abbiamo paura di parlare, camminiamo a testa alta e denunciamo>> . Infine ha ringraziato la famiglia Giuliano , gestori della villa, in particolare Giacomo e il figlio Francesco ,giovane imprenditore, per la grande collaborazione. Dando appuntamento alla II edizione

